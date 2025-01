Estudante que esquartejou garota de programa ainda tentou dissolver corpo após crime

Stenio Biesdorf Martendal, de 23 anos, que confessou ter matado e esquartejado Rosemar Vinck, de 45 anos, chegou a deixar partes do corpo da vítima dentro de um balde com soda cáustica e de uma sacola plástica.

O assassinato brutal ocorreu em Medianeira, no oeste do Paraná (PR). Stenio foi preso pela Polícia Civil (PCPR) cerca de 24 horas após o homicídio. O suspeito teria deixado partes do corpo de Rosemar dentro da soda cáustica na tentativa de saponificá-lo, para ocultá-lo e se livrar das provas do crime.

O processo químico da saponificação transforma a gordura corporal em um composto ceroso, similar ao dos sabões. Stenio teria matado a vítima após discordar do valor cobrado por ela após um programa.

Celular rastreado

Amigas de Rosemar contaram à PCPR que a vítima trabalhava como garota de programa e que teria ido à casa de Stenio após os dois combinarem um horário e um preço. Como ela não voltou nem deu mais sinal, as colegas começaram a desconfiar de que houvesse algo errado.

As amigas registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Rosemar, e a polícia iniciou as apurações. Ao rastrearem o celular da vítima, os investigadores descobriram que ela estava em um local no bairro Condá, em Medianeira.

Leia mais: Suspeito de esquartejar e incendiar esposa no AM é preso

Stenio estava no endereço e confessou o crime. Ele alegou que teria brigado com a vítima por causa de um desacordo em relação ao preço do programa. Agora, o suspeito aguarda por decisão da Justiça para saber se continuará preso.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱