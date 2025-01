Reforço na segurança pública com entrega de armamentos, munições e equipamentos

Investimento do Governo do Amazonas totaliza mais de R$ 1,1 bilhão na área ao longo dos últimos anos

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (20), mais de R$ 7 milhões em equipamentos para fortalecer as Forças de Segurança do estado. Os investimentos fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, e incluem armamentos, munições e acessórios tecnológicos, modernizando as ações de combate ao crime organizado. Na ocasião, a nova sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) também foi entregue pelo governador. Desde 2019, o montante estadual destinado para a Segurança Pública superou a marca de R$ 1,16 bilhão.

Os itens repassados pelo Governo do Amazonas vão aprimorar os recursos disponíveis na segurança pública. O reforço contará com 320 fuzis, destinados para as Polícias Civil e Militar; 300 computadores para unidades de Manaus, Humaitá, Apuí e Boca do Acre; munições para equipar operações de controle e segurança; e 100 switch’s para reestruturação do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

“Nós estamos entregando fuzis que a polícia do Amazonas nunca teve, é a primeira vez, isso é inédito e não tem outro jeito. Tem que ser armamento pesado para enfrentar grupos criminosos que descem da fronteira, da Colômbia, do Peru. Nós temos um time que tem dado um resultado muito significativo na segurança pública como nunca antes no estado”, afirmou Wilson Lima.

Em 2024, as forças de Segurança do Amazonas tiveram resultados expressivos no combate à criminalidade. A apreensão de drogas foi recorde, com mais de 43 toneladas. O volume representa em torno de 70% do entorpecente apreendido em toda a Região Norte.

Outro dado importante veio das apreensões de armas, com uma alta de 11%. Foram apreendidas 1,5 mil armas em todo o estado, de acordo com dados da SSP-AM.

Além das apreensões, a produtividade do programa Recupera Fone atingiu 2.100 celulares recuperados, contribuindo para reduções de roubos a pedestres, roubos no transporte público e a rotas do Distrito Industrial. A queda no número de roubos a ônibus, por exemplo, foi de 46%.

Mais Investimentos

Em 2024, a Segurança Pública contou com ações estratégicas para coibir o avanço da criminalidade, tanto na capital quanto no interior. Entre elas, o combate ao narcotráfico contou com reforço da Base Arpão 2, inaugurada em janeiro na calha do Rio Negro, e o novo batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), um dos espaços mais modernos do Brasil.

Desde 2019, o montante estadual destinado para a Segurança Pública superou a marca de R$ 1.160 bilhão, recurso aportado em diversas medidas que resultaram na queda de indicadores históricos, como número de homicídios, apreensão de drogas, armas de fogo e roubos.

O policiamento, por exemplo, ganhou novas viaturas, equipamentos de salvamento, lanchas blindadas e armamento de grosso calibre.

Com investimentos em tecnologia, a segurança pública ganhou o Sistema “Paredão”, o RecuperaFone, e as equipes em campo passaram a dispor de acessórios tecnológicos como óculos de visão noturna e capacetes blindados. O Estado também investiu recursos em capacitação e valorização profissional.

Nova sede

Durante a programação, o governador Wilson Lima entregou a nova sede da SSP-AM, prédio que reunirá 250 profissionais e vai agregar um maior número de setores que compõem o órgão. O prédio está localizado na rua Olegário Mariano, bairro Santo Agostinho, zona oeste da capital, tendo como diferencial eficiência na gestão administrativa e melhores condições de trabalho para os servidores.

A estrutura conta com 60 salas equipadas com estações de trabalho, auditório, recepção, guarita, refeitório, sanitários, depósito e estacionamento amplo. O espaço foi preparado para atender as demandas da população com mais agilidade e conforto, disponibilizando serviços como os da Ouvidoria-Geral e da Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública. O local também terá um porto para atracação de embarcações do sistema de segurança.

“Essa sede permite mais conforto e mais tranquilidade para que o servidor possa desempenhar suas funções. Além disso, nós temos um porto que vai facilitar bastante a parte operacional. Isso é um marco na história do sistema de segurança do Amazonas. Nossos servidores estão sendo valorizados com um prédio adequado para que possa operar cada vez melhor”, disse o titular da SSP, coronel Vinícius Almeida.

A modernização da estrutura da SSP-AM reforça o compromisso do Governo do Amazonas em aprimorar a segurança pública e os serviços oferecidos à sociedade. Os investimentos realizados visam não apenas fortalecer a administração pública, mas também proporcionar atendimento mais eficiente, acessível e de qualidade para os cidadãos amazonenses.

Selo Ouro

Na ocasião, o governador Wilson Lima também fez a entrega de troféus para unidades e delegacias da capital e interior que atingiram as metas e reduziram índices de criminalidade pelo Ciclo de Gestão para Desempenho (CGD) Selo Ouro, coordenado pela SSP-AM.

Por parte da Polícia Militar, o desempenho é calculado pelas 30 Companhias Interativas Comunitárias (Cicom). A 3ª Cicom, responsável pelos bairros Japiim, Petrópolis e Raiz, na zona sul, obteve o melhor desempenho. Pela Polícia Civil, o prêmio é avaliado entre 26 delegacias e o 13º DIP obteve a melhor marca.

O trabalho integrado entre PM e PC também consagrou a Zona Sul com melhor desempenho em Manaus. No interior, os municípios de Rio Preto da Eva e Iranduba receberam troféus pelas ações realizadas no combate ao crime.

