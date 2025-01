David Almeida recebe visita de cortesia da procuradora-geral do MP-AM

O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu, nesta segunda-feira (20), a visita de cortesia da procuradora-geral de Justiça, do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), Leda Mara Albuquerque, na sede da prefeitura, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Durante o encontro, que reforçou os laços institucionais entre as duas esferas de governo, a procuradora entregou ao chefe do Executivo municipal uma medalha comemorativa alusiva aos 132 anos do MP-AM, em reconhecimento à sua trajetória e ao trabalho conjunto em prol da sociedade amazonense.

A homenagem destacou a parceria entre o poder público municipal e o MP-AM na busca por soluções e iniciativas que atendam às necessidades da população.

“Esse gesto reforça o compromisso com valores de justiça e cooperação em benefício da nossa cidade”, afirmou o prefeito David Almeida.

Na ocasião, também foram debatidas iniciativas conjuntas voltadas para o fortalecimento de políticas públicas capazes de impactar positivamente a qualidade de vida da população de Manaus, reafirmando o compromisso das instituições com o desenvolvimento e a justiça social.

