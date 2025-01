IPVA no Amazonas: Calculadora do Serasa e Guia visam facilitar pagamento em 2025

O calendário de pagamento do IPVA no Amazonas varia conforme o final da placa do veículo

Com a chegada do início do ano, os proprietários de veículos no Amazonas precisam se preparar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Diversas ferramentas e recursos estão disponíveis para auxiliar no planejamento financeiro e no cumprimento dessa obrigação no Estado.

O calendário de pagamento do IPVA no Amazonas varia conforme o final da placa do veículo. É fundamental consultar o calendário oficial da Secretaria da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) para verificar as datas de vencimento específicas para o seu veículo. Geralmente, as datas são escalonadas ao longo dos primeiros meses do ano.

Calculadora online do IPVA

As calculadoras online de IPVA, como a oferecida pela Serasa (www.serasa.com) e outras disponíveis na internet, podem ser úteis para simular o valor do imposto no Amazonas.

Ao inserir as informações do veículo (modelo, ano, etc.) e selecionar o estado do Amazonas, a ferramenta calcula uma estimativa do valor a ser pago.

“Ainda que seja uma despesa recorrente da época, janeiro chega acompanhado de diversas outras contas que podem complicar o planejamento financeiro. Dessa forma, o cálculo funciona como uma estimativa para organizar e mensurar todos os gastos”, afirma a coordenadora da empresa, Ana Carolina Ribeiro.

Ao mesmo tempo, em que facilita a simulação de valores, a Serasa também atualiza seu Guia Especial do IPVA com os dados de 2025.

O documento digital, acessível gratuitamente pelo site da empresa, traz as principais dúvidas sobre o imposto, como as datas de vencimento por Estado, os percentuais de desconto para pagamento à vista (cota única), como consultar e pagar o IPVA e benefícios no formato de pagamento, à vista ou parcelado.

No material, especialistas em educação financeira da empresa compartilham orientações para organizar os gastos do início do ano e evitar que o imposto comprometa as finanças pessoais ou gere multas para motoristas esquecidos, ou inadimplentes.

“Entre as dicas, sempre reforçamos a importância de estabelecer um acompanhamento constante do orçamento, já prevendo esses tipos de despesas fixas e sazonais. Fazendo esse controle, é possível ter ainda mais tranquilidade no começo do próximo ano”, orienta Ana.

Para conferir o conteúdo completo, acesse: Guia do IPVA da Serasa (https://www.serasa.com.br/carteira-digital/guia-do-ipva-da-serasa/).

Já as informações oficiais sobre os prazos de vencimento, descontos para pagamento à vista e as diferentes formas de pagamento no Amazonas são disponibilizadas pela Sefaz-AM em seu site oficial.

*Com informações da assessoria

