‘Cafu’ é morto por fazendeiro na frente do filho de 14 anos, no AM

Um fazendeiro, de 68 anos, suspeito de homicídio qualificado de Francisco do Nascimento de Melo, de 48 anos, conhecido como ‘Cafu’, foi preso. O crime aconteceu na terça-feira (14), na zona rural de Boca do Acre, interior do Amazonas.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, informou que a prisão foi realizada no sábado (18) como resultado de um trabalho investigativo conduzido pela equipe da 61ª DIP de Boca do Acre. Segundo ele, o crime está relacionado a questões agrárias e causou grande comoção na região.

Na ocasião, o delegado Gustavo Kallil, da 61ª DIP, explicou como a polícia tomou conhecimento do crime e as circunstâncias que levaram à morte de ‘Cafu’. O autor do crime teria proibido a vítima de praticar caça nas redondezas de sua propriedade, o que gerou conflitos entre ambos.

“Recebemos a denúncia por meio de nosso canal no WhatsApp. Ao verificar a ocorrência, encontramos a vítima já sem vida no local, com perfurações causadas por arma de fogo. Após o crime, o suspeito fugiu com a ajuda de seu filho e seguiu para Rio Branco, no Acre”, relatou Kallil.

A Polícia Civil do Acre (PCAC) foi acionada para colaborar nas buscas, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou blitze nas possíveis rotas de fuga do suspeito.

Com base nas investigações, a polícia solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão para a residência do fazendeiro, além do mandado de prisão preventiva, que foram devidamente deferidos.

“Embora não tenhamos localizado a arma utilizada no crime, uma testemunha-chave foi o filho da vítima, um adolescente de 14 anos, que presenciou toda a ação. Ele foi ouvido dois dias depois e forneceu informações essenciais para o esclarecimento do caso”, detalhou Kallil.

Ciente de que não conseguiria mais fugir, o autor, por meio de seu advogado, entrou em contato com a polícia para se entregar. Por questões de segurança, devido à grande comoção social em Boca do Acre, a entrega foi realizada em Rio Branco, onde a equipe da 61ª DIP efetuou a prisão.

O homem foi autuado por homicídio qualificado. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

