AM é destaque entre os destinos preferidos dos turistas brasileiros interessados na Amazônia

O Amazonas está entre os destinos mais procurados por turistas brasileiros que desejam conhecer a Amazônia, segundo a pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira, encomendada pelo Ministério do Turismo (MTur). O estudo revelou que a maioria dos brasileiros (61%) viaja a passeio pelo menos uma vez por ano, e as belezas naturais, como as do Amazonas, estão entre os principais atrativos que determinam a escolha do destino.

Além do Amazonas, locais como Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ) também figuram na lista de preferências dos viajantes. A pesquisa, realizada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, apontou que 33% dos turistas viajam uma vez por ano, 22% de duas a três vezes, e 6% chegam a realizar quatro ou mais viagens anuais.

O levantamento destacou ainda que transporte, hospedagem e alimentação são os maiores custos das viagens, com o transporte aéreo liderando os gastos para 22% dos entrevistados. Apesar disso, o transporte rodoviário interestadual tem se mostrado uma alternativa econômica, especialmente para viagens de curtas e médias distâncias, representando uma economia de até 90% em relação ao transporte aéreo.

Para quem deseja explorar destinos brasileiros de forma acessível, o transporte rodoviário oferece vantagens significativas. Segundo a conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), Letícia Pineschi, “em um país de dimensões continentais como o Brasil, os modais rodoviário e aéreo são complementares. O transporte rodoviário oferece maior capilaridade e a possibilidade de embarque direto da cidade de origem, sem a necessidade de deslocamentos adicionais até aeroportos.”

A crescente busca pelo Amazonas reforça o apelo da região como um destino singular, onde os turistas podem vivenciar de perto a riqueza natural e cultural da maior floresta tropical do mundo.

