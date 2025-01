Famílias afetadas por deslizamento em Manaus recebem atendimento socioassistencial

A Prefeitura de Manaus segue prestando assistência às famílias afetadas pelo deslizamento de terra ocorrido no Conjunto Hiléia, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste, no último domingo (19).

Oito famílias foram atendidas e inseridas no Auxílio Aluguel, para o recebimento de benefício no valor de R$ 600, e 40 benefícios eventuais foram entregues pelo Serviço de Proteção em Situações de Calamidades e Emergências, entre cestas básicas, colchões, lençóis, kits de higiene pessoal e kits de limpeza.

“É uma determinação do prefeito David Almeida de que as equipes da Semasc prestem todo o tipo de apoio e auxílio necessário às famílias que foram prejudicadas por esse deslizamento. Enquanto garantimos o atendimento socioassistencial, o restante da prefeitura agora atua para desenvolver ações preventivas a fim de evitar mais mortes como as que infelizmente aconteceram nessa tragédia”, destacou o secretário da Semasc, Saullo Vianna.

Ainda na área da ocorrência, equipes da Defesa Civil do município e da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) seguem atuando na avaliação estrutural do território e na identificação de famílias para futura inserção em programas habitacionais da Prefeitura de Manaus.

Doações

Caso haja interesse, a população ainda pode contribuir com doações, como artigos de roupa, lençóis, alimentos não perecíveis, entre outros. Os itens podem ser entregues na sede da Semasc, localizada na Avenida Ayrão, no Centro Histórico de Manaus, de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h.

As doações ainda podem ser entregues na sede do Instituto Fedalisam Cultura e Esporte e do Instituto Social Esportivo e Cultural Maria Celeste do Amazonas (ISECMCAM), ambos localizados na rua Cubatão, nº 1.791, no bairro Redenção.

*Com informações da assessoria

