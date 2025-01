Criança de 6 anos é internada após suspeita de envenenamento

Menino teria ingerido farofa contaminada com 'chumbinho'

Um menino de 6 anos está internado por suspeita de envenenamento, em Medicilândia, no Pará. A criança teria ingerido uma farofa contaminada com “chumbinho”, substância tóxica usada como veneno de rato.

Segundo informações preliminares, o incidente ocorreu na residência onde o garoto estava sob os cuidados do pai e da madrasta. A criança foi encontrada desacordada nos fundos da casa, com sinais de intoxicação.

Após ser socorrido, o menino foi levado ao hospital local, onde passou por uma lavagem estomacal. Durante o procedimento, os médicos identificaram caroços de “chumbinho” no estômago da vítima.

A criança foi transferida para o Hospital Regional Público do Tapajós, em Itaituba. A transferência foi realizada em uma aeronave equipada com UTI aérea. O estado de saúde do menino é estável e ele continuará sob observação médica.

A mãe da vítima foi informada do ocorrido. Enquanto isso, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do envenenamento.

*Com informações do SBT News

