Lancha vai ajudar no monitoramento da qualidade da água em praias de Manaus

Uma lancha reformada será fundamental no monitoramento da qualidade da água nas praias de Manaus. A embarcação foi entregue na manhã desta segunda-feira (20), pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima), no píer turístico Manaus 355, localizado no mirante Lúcia Almeida, no centro histórico da capital.

A lancha será utilizada nas atividades de monitoramento da balneabilidade das águas, avaliando se os locais são adequados para banho e atividades recreativas. A ação visa garantir a segurança e bem-estar da população que frequenta as praias e outros pontos turísticos aquáticos da cidade.

“Por determinação do prefeito David Almeida, a embarcação foi totalmente reformada, com estofamento, cobertura e serviços de solda, para a retomada do trabalho de balneabilidade, que precisou parar no período da seca”, destacou o secretário da Semmasclima, Fransuá Matos. O monitoramento das águas é realizado para garantir a segurança no desporto e lazer da população, conforme o previsto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000.

Ao todo, são 11 locais monitorados, periodicamente, pela gestão ambiental municipal: Prainha (Ponta Negra), orla do anfiteatro (dois pontos na Ponta Negra), escola de remo (Ponta Negra), praia Dourada (Tarumã-Açu), praia da Lua (dois pontos), praia do Arrombado, praia do Tupé (dois pontos).

Como funciona

A qualidade da água para banho, atividades esportivas e de recreação é determinada a partir da quantidade de bactérias do grupo coliforme, presentes na água.

“Primeiro verifica-se a temperatura da água, a qual deve estar abaixo de 40 graus celsius. Em seguida, são coletadas de cinco a seis amostras, sendo uma a cada semana, em diferentes pontos do local. Estas são enviadas ao laboratório da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), onde são realizadas as análises físico-químicas e microbiológicas, quantificando os coliformes totais e termotolerantes”, destacou a analista ambiental Ivana Veríssimo.

Após os últimos estudos, os índices de balneabilidade serão divulgados no site da Prefeitura de Manaus, a partir do início de março.

