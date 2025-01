Turista morto usava camisa com símbolo de facção e tentou comprar droga de rival

Vítima estava com camisa com figura de meia lua, que remete a uma facção criminosa rival a dos suspeitos

O turista Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, que foi sequestrado e morto por criminosos enquanto passava férias com o pai na Vila de Jericoacoara (CE), foi assassinado por usar uma camisa com um yin yang, símbolo milenar chinês apropriado pelo PCC, segundo uma nova linha de investigação da polícia. Ele usava a roupa quando tentava comprar drogas em uma “boca” dominada pelo Comando Vermelho, grupo rival do PCC.

Inicialmente, a polícia havia divulgado que Henrique havia sido assassinado por pousar para fotos fazendo o símbolo “tudo três”, que, na linguagem de facções, remete ao PCC. Conforme o pai de Henrique, ele não sabia do significado do gesto.

Ainda conforme relatado por uma fonte policial ao g1, conforme novos indícios apurados pela Polícia Civil, o adolescente teria ido ao encontro dos criminosos para comprar drogas, porém, o desenho na camisa que ele usava chamou a atenção dos assassinos, o que resultou no sequestro seguido de morte.

Com essa nova descoberta, a hipótese de que o crime foi motivado por conta dos gestos com as mãos feitos por Henrique em fotos começou a perder força.

Três suspeitos de envolvimento na morte do turista foram capturados. Entre eles, estão dois adolescentes e um homem de 36 anos, apontado como chefe de um grupo criminoso de Jericoacoara e mandante do crime que vitimou Henrique. O homem já estava preso quando foi cumprido o mandado contra ele.

Dois adolescentes também foram capturados pelo crime. Um deles, no bairro Barroso, em Fortaleza, no dia 23 de dezembro. O adolescente teria confessado a participação no crime.

A apreensão do segundo adolescente foi realizada por agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), em Jericoacoara. Segundo a PM, os policiais estavam a caminho da Delegacia Regional de Acaraú quando foram acionados por populares no local onde estava acontecendo uma festa.

Ao chegar ao endereço, os PMs perceberam o momento que alguns indivíduos fugiram. Após uma perseguição a pé, os militares localizaram e capturaram três suspeitos em uma pousada. Entre os suspeito capturados, estava o adolescente, que possuía um mandado de internação por homicídio qualificado, além de mandado de busca e apreensão pela morte do turista de São Paulo. No momento da apreensão, o jovem estava em posse de dinheiro e drogas.

A camisa que Henrique usava no momento que foi sequestrado tinha a figura de uma meia lua yin-yang, que no taoismo chinês representa a dualidade e a complementaridade dos opostos, mas no mundo do crime faz alusão ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A camisa do adolescente com a imagem não foi encontrada pela polícia. Nas imagens das câmeras que mostram Henrique sendo levado à força por vários homens, ele já aparece sem blusa.

Além da meia-lua, o PCC tem como simbologia o número “três”, costumeiramente feito pelo turista nas fotos. Apesar da coincidência, o pai do jovem relatou ao g1 que o filho desconhecia que o significado desse gesto era ligado a facção criminosa.

Os suspeitos de matar Henrique são membros do Comando Vermelho, rival do PCC, que tem como símbolo o número dois, além do desenho de uma foice com martelo, imagem ligada ao surgimento da facção.

*Com informações do g1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱