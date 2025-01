Nova rede de drenagem profunda será implantada no bairro Educandos

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha, nesta segunda-feira (20), na implantação de uma nova rede de drenagem profunda com 30 metros de extensão, na rua Beira do Rio, localizada no bairro Educandos, zona Sul, próximo à feira municipal da Panair.

“As máquinas e os trabalhadores da Seminf atuam nesta área, com a implantação de uma rede de drenagem profunda, com o objetivo de sanar e prevenir quaisquer problemas ou riscos de alagamentos. É uma área bastante movimentada principalmente pelo comércio local e a gestão do prefeito, David Almeida, é comprometida com o bem-estar de todos e é por isso que tem trabalho aqui também”, afirma o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

Essa obra irá trazer grandes benefícios para os comerciantes e para todos que circulam na rua Beira do Rio. Com a nova rede de drenagem, a Prefeitura de Manaus visa melhorar o escoamento da água das chuvas, evitando alagamentos.

O seu Francisco Pinheiro, que tem um estabelecimento de comida, relata a situação de antes, e agradece por essa obra que irá passar mais segurança para todos.

“Aqui alagava, e ficava ruim, um lamaçal, agora com essa obra vai ficar muito melhor, e eu como comerciante dessa área vou me sentir mais seguro, obrigado Prefeitura de Manaus, esse trabalho é do nosso prefeito Davizão e o vice Renato que estão na área”, comemora o comerciante.

Além da implantação da rede de drenagem, a equipe trabalha na construção de duas caixas coletoras. Esse trabalho vai garantir mais conforto e segurança para os trabalhadores, lojistas e clientes da região, promovendo um ambiente mais seguro e agradável, especialmente durante os períodos de chuva.

O feirante Jonas Dantas, 57, trabalha há 35 anos no local, e agradece o trabalho de infraestrutura da prefeitura na área. “O trabalho está ótimo, a equipe trabalha muito bem, os serviços são bem feitos, só tenho a agradecer o prefeito David Almeida e o vice-prefeito Renato Junior”, afirma o comerciante.

