Empresário é morto a tiros dentro de carro no bairro Petrópolis

O empresário Milton Rodrigues da Silva Júnior, de 45 anos, foi assassinado com tiros na cabeça, na noite desta segunda-feira (20), na rua Santo Antônio, bairro Petrópolis, zona Sul da capital. Ele estava dentro de um carro modelo Chevrolet Tracker, de cor branca, quando foi alvejado.

Segundo o tenente Elson Júnior, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), não havia sinais de perfuração no veículo, sugerindo que os atiradores interceptaram a vítima antes que ele pudesse iniciar o deslocamento. Após o crime, os suspeitos fugiram a pé por uma rua próxima.

“Milton estava com a chave do carro na mão, possivelmente se preparando para ligar o veículo, quando foi surpreendido. Ele residia nessa rua há muito tempo, era natural do Pará e trabalhava como vendedor de produtos químicos em Rondônia”, explicou o tenente.

Familiares da vítima afirmaram que Milton era um empresário conhecido e que não tinha envolvimento com atividades ilícitas. Ele planejava viajar ainda nesta segunda-feira para dar continuidade ao seu trabalho.

A equipe de perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e a motivação do crime.

