Inscrições para o Programa Esporte e Lazer em Manaus e interior encerram nesta terça-feira (21)

As inscrições para o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) seguem até esta terça-feira (21), tanto na capital como no interior. São 2.500 novas vagas para o programa, sendo 2.000 para os 33 núcleos espalhados pela capital e 500 para os polos do interior.

“Estas vagas representam uma grande oportunidade para jovens e adultos se envolverem em atividades esportivas, culturais e educacionais que transformam vidas. Além disso, a entrega dos nove novos núcleos reforça nosso compromisso de expandir o programa, levando esses benefícios a mais regiões e garantindo que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas iniciativas”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer a um dos núcleos do programa munidos de RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de residência do responsável, declaração escolar atualizada e uma foto 3×4.

O Pelci oferece um amplo leque de modalidades para os participantes, incluindo futsal, futebol, futevôlei, vôlei, jiu-jitsu, wrestling, judô, entre outras. Essas atividades não só incentivam a prática esportiva, mas também fomentam a disciplina, a socialização e a qualidade de vida dos jovens inscritos.

Com inscrições abertas, o Pelci continua a ser uma referência em projetos socioesportivos no Amazonas. Para mais informações, procure o núcleo do Pelci próximo de você e garanta já a inscrição.

