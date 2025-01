Paciente com câncer terminal e esposa se casam em capela de hospital

Cláudio Natividade, paciente paliativo devido a um câncer de rim metastático, e Raimunda Natividade, esposa dele, realizaram o sonho de se casar na manhã do último sábado (18). Em celebração pela vida, o casório ocorreu na capela do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal.

O casal que está junto há 35 anos contou com a presença de familiares, amigos e funcionários do hospital, todos emocionados com a celebração do amor.

O desejo de formalizar a história amorosa do casal sempre veio de Raimunda, mas o pedido partiu de Cláudio. O paciente que está sob cuidados paliativos por conta de uma neoplasia renal metastática, doença conhecida como câncer de rim que se espalhou para outras partes do corpo, contou à equipe médica que gostaria de realizar o sonho da amada. “Mesmo na fragilidade, ele queria selar nosso amor. E aqui estamos, realizando nosso sonho”, disse a noiva.

A cerimônia foi organizada em três dias pela equipe multidisciplinar do HRSM, que transformou a capela em um ambiente que pudesse estar à altura do amor de Claudio e Raimunda. A festa contou com flores, tapetes, luminárias, lembrancinhas, salgados, bolo, docinhos e também espumante para o brinde dos presentes.

A enfermeira paliativista Leonizia Lima, uma das idealizadoras do evento, ao lado do gerente da emergência, Dr. Felipe Augusto de Oliveira, e da médica paliativista, Dra. Brunna Adriana Rezende foram os responsáveis pela festa. “Quando soubemos do desejo deles, queríamos proporcionar algo especial, mesmo em um momento tão delicado”, afirmou Leonizia.

Em grande estilo, Claudio entrou na capela, acompanhado de sua filha, de cadeira de rodas e com traje especial. Já Raimunda, com um tradicional vestido branco de noiva e ao lado do filho mais velho do esposo.

“O coração bateu forte. Foi o momento mais lindo da minha vida”, confessou Cláudio, com lágrimas nos olhos após trocar as alianças com Raimunda. “Significou união, partilha e amor eterno. Estamos muito felizes por esse momento”, completou a noiva.

O amor se espalhou por toda a capela e os funcionários disseram que se sentiram parte da história do casal. “Sentimos que fizemos parte de algo maior”, disse a Leonizia.

Esse foi o primeiro casamento realizado no HRSM. “Esse casamento foi um marco. Mostra que, enquanto há vida, há espaço para celebrar e sonhar”, destacou o doutor Felipe. “Foi uma lição de empatia e humanidade. Pequenos gestos, como esse casamento, mostram que o cuidado vai além da saúde física. É sobre cuidar da alma”, complementou a Dra. Brunna.

Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

*Com informações da CNN Brasil

