Adolescente que pilotou carro durante assalto em loja de conveniência de Manaus é apreendida

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida, na segunda-feira (20), no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, por envolvimento em roubo a uma loja de conveniência. Na ação, o pai e o tio da adolescente também foram detidos por fornecerem itens usados para apoiar a ação criminosa.

De acordo com o capitão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) Jatahy, por volta das 15h, os policiais militares receberam denúncia de que um grupo de homens, que havia cometido roubo a uma loja de conveniência, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul, estaria dentro de um veículo, placas JXH-6585, em um bairro na Zona Leste.

“Com base nessas informações, nós conseguimos chegar no proprietário do veículo. No local, fizemos contato com as pessoas que moravam ali na casa do proprietário, e foi visto uma adolescente de 14 anos. O carro estaria cedido para ela no momento do crime, e ela confessou que estava dirigindo o veículo para dois indivíduos, que teriam cometido o assalto”, relatou o capitão.

Segundo o capitão, durante as buscas no imóvel, a equipe policial encontrou uma maleta de arma de fogo, que pertencia ao tio da adolescente.

“No local também foi encontrado uma maleta de uma arma 9mm, provavelmente a arma que tinha sido emprestada para que eles pudessem cometer o crime. Então o pai da adolescente, um senhor de 48 anos, a adolescente de 14 anos que participou dirigindo, e o tio, que provavelmente também emprestou o armamento, todos foram conduzidos até o 1º Distrito Integrado de Polícia prestar o esclarecimento”, finalizou o capitão.

Foram apreendidos, durante a ação, um veículo, cinco aparelhos celulares, uma balaclava e um simulacro de arma de fogo. Os dois homens foram conduzidos ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

*Com informações da assessoria

