Sebrae abre processo seletivo com salários de até R$ 14,9 mil; saiba como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até dia 24 de janeiro

O Sebrae Nacional está com duas vagas abertas para atuação na Unidade de Auditoria Interna e na Universidade Corporativa Sebrae.

As inscrições podem ser feitas até dia 24 de janeiro, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

As provas serão realizadas no dia 16 de março. O salário é de R$14.929,44 e ambas as vagas pedem experiência mínima de seis meses, além de pós-graduação completa.

A vaga para atuação na Unidade de Auditoria Interna exige formação superior completa em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Direito, Tecnologia da Informação ou Engenharias.

O profissional deve, entre outras responsabilidades, avaliar o ambiente de controles internos, monitorar a implantação de planos de ação decorrentes das auditorias e dos órgãos de controle.

A outra vaga, para atuação na Universidade Corporativa Sebrae, aceita formação superior completa em qualquer área de conhecimento. O profissional atuará como analista de relacionamento com o cliente, com ênfase em análise de dados.

*Com informações da assessoria

