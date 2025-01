Primeira fase de intervenção é concluída e trânsito é alterado na Constantino Nery

A Prefeitura de Manaus concluiu a primeira fase do conjunto de 19 intervenções de trânsito anunciadas na última semana. A partir desta terça-feira (21), trechos da avenida Constantino Nery sofrem alteração.

Dentre as mudanças está a ligação direta entre as avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós, que elimina a necessidade do semáforo próximo à Estação de Transferência 2 (Arena). A nova alça de acesso, localizada em frente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), permite que os motoristas sigam direto para a Torquato Tapajós, sem paralisação no semáforo.

O semáforo permanece no local, mas está ajustado para atender, exclusivamente, aos ônibus que utilizam a estação e aos motoristas que precisam acessar a rua Lóris Cordovil, fazendo a conversão à esquerda. As equipes calculam uma redução de 25% no tempo de espera sentido Centro-bairro.

A avenida Pedro Teixeira, agora, opera em sentido único (sentido avenida Djalma Batista) no trecho entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista. Essa reorganização elimina o contrafluxo, reduz os riscos de acidentes e garante uma circulação mais fluida e segura. De forma complementar, a rua da Indústria se tornou o acesso principal ao sentido contrário, conectando quem vem da avenida Djalma Batista para acessar a Constantino Nery. Com a abertura de novos canteiros centrais e a instalação de semáforos, os motoristas podem acessar essas vias, tanto no sentido bairro/Centro quanto no sentido oposto.

No trecho sob o viaduto de Flores foi realizado uma adequação geométrica no retorno no sentido Centro-bairro. A intervenção amplia a área de circulação, facilitando o acesso à Torquato Tapajós para motoristas vindos da Constantino Nery.

As mudanças que integram o Plano de Intervenção Rápida no Trânsito estão em vigor, a partir desta terça-feira, e prometem melhorar, significativamente, o fluxo de veículos nesses primeiros pontos. Agentes do IMMU estão no local para dar as primeiras orientações e organizar o tráfego para a melhor fluidez e conforto dos condutores.

“Com essas intervenções, estamos priorizando a fluidez no trânsito e garantindo mais segurança e agilidade para os motoristas e pedestres. Esse é o compromisso da gestão com a mobilidade urbana, entregando soluções rápidas e eficazes para melhorar a qualidade de vida dos manauaras”, destacou Renato Junior, vice-prefeito de Manaus e diretor-presidente do IMMU.

As ações entregues incluem mudanças no sentido de circulação das vias, abertura de novos retornos, alterações na sinalização vertical e horizontal, e instalação de semáforos. A Seminf mobilizou uma equipe de 50 servidores para executar as disposições em regime de revezamento.

Transporte público

As alterações no trânsito impactaram diretamente o transporte coletivo. Dezoito linhas de ônibus tiveram seus itinerários readequados para acompanhar as novas configurações viárias. Linhas vindas do Eldorado, por exemplo, agora utilizam a rua da Indústria para acessar a Constantino Nery. Já no entorno da Estação Arena, as operações permanecem inalteradas, garantindo que os passageiros sejam atendidos normalmente. A partir desta terça-feira, um novo ponto de parada foi implementado na rua da Indústria, para linhas como 118, 540, 652, 672, A202 e A402. Por outro lado, a parada na avenida Pedro Teixeira está desativada.

Suporte e monitoramento

Equipes do IMMU estão nos pontos de intervenção para orientar motoristas e pedestres, garantindo segurança e fluidez. Segundo a prefeitura, essas equipes permanecerão no local até a segunda semana de fevereiro, período em que o fluxo de veículos tende a aumentar devido ao fim das férias escolares. Caso necessário, o suporte poderá ser estendido.

Moradores da região já percebem os benefícios das mudanças. “A gente vê como melhoria no trânsito, a fluidez melhora tanto como condutor como sociedade coletivamente. Então, a gente só tem que agradecer o nosso prefeito David Almeida e o nosso vice, Renato Júnior. Obrigado, estamos juntos, o trabalho não pode parar, a comunidade agradece”, morador do bairro Chapada, Gomes da Silva.

Com essas mudanças, a prefeitura reforça o compromisso com a mobilidade urbana, promovendo maior eficiência e segurança no trânsito de Manaus. Para informações detalhadas sobre horários e itinerários de transporte público, os passageiros podem consultar os canais oficiais do IMMU.

*Com informações da assessoria

