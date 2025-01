Elefante se assusta com fogos de artifício e pisoteia pessoas em festival

Um elefante pisoteou cinco pessoas após se assustar com fogos de artifício em um festival na Tailândia. O animal passou pela multidão fugindo em direção a tendas que estavam montadas na província de Nong Bua Lamphu.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, cinco pessoas foram levadas para o hospital após ficarem feridas. Ninguém sofreu ferimentos graves.

Segundo informações do portal, os feridos pretendem prestar uma queixa contra o dono do elefante e proibi-lo de trazer o animal para a feira novamente. O cuidador do elefante admitiu que não pediu autorização para levar o animal para a feira e foi detido.

Casos parecidos

No início deste mês, um elefante se desgarrou da manada e atacou um homem durante o festival religioso Thrissur Pooram, em Kerala, na Índia. O ataque do animal fez com que o homem “voasse”. Outras 24 pessoas também ficaram feridas — a maioria acabou pisoteada pela multidão que tentava fugir.

Também no início deste mês, na Tailândia, um elefante matou uma turista espanhola enquanto banhava o animal em um santuário no sul da Tailândia. A mulher de 23 anos foi atingida pela tromba do animal no Centro de Cuidado de Elefantes Koh Yao, na província de Phang Nga.

*Com informações do Correio Braziliense

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱