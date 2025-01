Ibama procura mulher que torturou e matou onça-parda em vídeo

O Ibama procura a mulher que torturou e matou uma onça-parda, em um local ainda não identificado. Nas imagens que circulam online, ela utiliza uma espingarda para atirar contra o animal, que estava no alto de uma árvore. Após um disparo feito pela arma, a onça cai e é atacada por quatro cães que acompanhavam o grupo de caçadores. A suspeita pode responder pela prática de maus-tratos e pelo assassinato do animal.

O flagrante foi compartilhado no último sábado pelo fiscal do Ibama Roberto Cabral, que pediu ajuda de seguidores para identificar a mulher que atirou contra o animal e um homem que aparece na filmagem. “Mais um caso de assassinato de onça, por favor, nos ajude a pegar estes dois”, escreveu o ambientalista em um post no Instagram.

Em nota, o Ibama afirma que “está trabalhando para identificar os envolvidos e apurar o fato”. Ainda segundo o órgão público, os envolvidos podem responder por práticas de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Essa infração pode resultar no pagamento de uma multa, que pode variar entre R$ 500 e R$ 3 mil, além do possível cumprimento de uma pena de seis meses a um ano de detenção.

Eles também responderiam pelo assassinato de uma espécie ameaçada de extinção, que poderia resultar no cumprimento de dois a cinco anos de reclusão e no pagamento de uma multa no valor de até R$ 5 mil.

*Com informações do O Globo

