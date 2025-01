Pedreiro é preso após estuprar criança no interior do Amazonas

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira (20), por estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos. O crime foi praticado no mesmo dia, no bairro São José, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Mauro Soares, que está respondendo interinamente pela DEP de Manacapuru, o autor era amigo da família da vítima e, no dia do delito, estava prestando serviço em uma construção na residência da criança.

“Em determinado momento, ele ficou sozinho com a menina e a atraiu com a justificativa de que queria que ela visse uma porta na construção. Nesta ocasião, ele tocou em uma parte íntima da criança e tentou retirar a sua calcinha e beijá-la”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, o suspeito percebeu que tinha alguém olhando e mandou a vítima sair do local. Depois, ele foi à sua procura e ameaçou batê-la, caso ela contasse para alguém o que ocorreu.

“Assim que o autor deixou a residência, a criança relatou à sua mãe o que o criminoso tinha feito e, imediatamente, a responsável foi até a delegacia e denunciou o indivíduo. A equipe policial saiu em diligências e conseguiu localizar o homem. Em depoimento, ele negou a autoria do crime”, contou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

