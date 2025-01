Manaus registra alta de 4,9% no preço da cesta básica, aponta pesquisa

Manaus apresentou um aumento de 4,9% no preço médio da cesta básica de alimentos em dezembro de 2024, segundo dados divulgados pela plataforma Cesta de Consumo Neogrid & FGV IBRE. A cesta básica na capital amazonense alcança o valor de R$ 816,77.

Este aumento coloca a capital amazonense entre as cidades com as maiores altas no período, ficando atrás apenas de Brasília, que registrou variação de 6,5%.

A pesquisa revela variações regionais significativas nos preços dos alimentos essenciais, refletindo as diferentes dinâmicas econômicas locais e os impactos da inflação sobre os itens de consumo básico.

Enquanto Manaus e Brasília lideraram as altas, outras capitais como Salvador e Fortaleza apresentaram quedas nos preços, com reduções de –3,7% e –1,3%, respectivamente. No entanto, mesmo com a redução, Fortaleza se mantém como a terceira capital com a cesta básica mais cara (R$ 841,14), atrás apenas do Rio de Janeiro (R$ 1.033,34) e de São Paulo (R$ 984,07). Belo Horizonte (R$ 686,43) e Curitiba (R$ 738,23) apresentaram os menores valores da cesta básica.

Diversos fatores contribuem para o cenário de alta nos preços da cesta básica em algumas capitais, incluindo Manaus. Entre eles, destacam-se: aumento nos preços dos combustíveis; desvalorização cambial; queda da taxa de desemprego; sazonalidade das festas de fim de ano; condições climáticas.

A pesquisa da plataforma Cesta de Consumo Neogrid & FGV IBRE é realizada mensalmente e oferece um panorama atualizado sobre o custo de vida nas principais capitais do país, permitindo o acompanhamento das variações nos preços dos alimentos essenciais e seus impactos na população.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱