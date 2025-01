Ibama identifica mulher que matou onça-parda e comemorou em vídeo

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou nesta quarta-feira (22) que identificou a mulher que aparece em imagens, que viralizaram nas redes sociais, torturando e matando uma onça-parda com uma espingarda.

No vídeo, a mulher mira e dispara contra o animal, que logo depois é atacado por quatro cães. Após o ato de crueldade, ela comemora a ação.

A identificação foi possível graças à análise do setor de inteligência do Ibama, com o apoio de informações fornecidas por cidadãos que entraram em contato com a instituição por meio do FalaBR e outros canais.

O Ibama afirmou que a identidade dos envolvidos e mais detalhes sobre o caso serão divulgados oportunamente.

Os responsáveis pela morte da onça e pela divulgação do vídeo enfrentarão as seguintes acusações:

Porte de arma de fogo;

Maus-tratos a cães: com previsão de pena de reclusão de 2 a 5 anos;

Maus-tratos a onça: com pena de detenção de três meses a um ano;

Matar onça: com pena de apenas seis meses a um ano;

Multa por maus-tratos de R$ 500 a R$ 3 mil por cada animal envolvido; e

Multa de R$ 5 mil por matar a onça.

*Com informações SBT News

