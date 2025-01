Pedestre morto atropelado estava passeando com cachorro na Djalma Batista

A vítima morta atropelada por um micro-ônibus na avenida Djalma Batista, em Manaus, estava passeando com um cachorro de estimação no momento do acidente, ocorrido nesta quarta-feira (22). O pedestre ainda não teve a identidade divulgada.

Segundo a polícia, o atropelamento aconteceu por volta das 9h30, quando o micro-ônibus Executivo da linha 842, que seguia no sentido centro-bairro, perdeu os freios, subiu na calçada e atingiu a vítima. O veículo só parou após colidir com um poste.

O motorista, temendo ser linchado, fugiu do local antes da chegada das autoridades. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil investiga o caso, realizando buscas para localizar o motorista.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱