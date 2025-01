PF prende pistoleiros que executavam rivais a mando de facção em Manaus

Dois pistoleiros foram presos em flagrante pela Polícia Federal, na terça-feira (21), em Manaus, com duas pistolas calibre .45 e 9 munições do mesmo calibre. Os suspeitos são investigados por envolvimento com uma organização criminosa que atua no Amazonas.

De acordo com as investigações, os presos desempenhavam funções relacionadas à execução de pessoas alvo da facção criminosa.

As evidências coletadas durante a prisão indicam que os acusados estavam cientes da ilegalidade dos objetos em sua posse.

Com base nas provas e indícios confirmados, o inquérito policial foi instaurado, e os suspeitos responderão por porte ilegal de armas e munições de uso restrito.

