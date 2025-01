Arnaldo Flores assume presidência do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira (22), a nomeação de Arnaldo Flores como novo presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A oficialização aconteceu durante uma reunião na sede do instituto, localizada na Cachoeirinha, zona Sul, marcando o início de um novo capítulo na gestão da mobilidade urbana na capital amazonense.

Arnaldo Flores possui experiência no setor público, sua atuação nos Correios e na Controladoria Geral da União (CGU), onde trabalhou temas como controle social e transparência nos Estados do Amazonas, Alagoas e Mato Grosso.

Desde 2013, ele integra a Prefeitura de Manaus, atuando na área de controle interno e na Controladoria Geral do Município, experiência que será fundamental para os desafios à frente do IMMU.

Durante o anúncio, David Almeida destacou os desafios enfrentados pelo IMMU e a necessidade de um trabalho técnico e eficaz.

“O novo diretor-presidente do instituto, doutor Arnaldo Flores, que era o controlador-geral do município, vai trabalhar com uma equipe de técnicos para otimizar recursos, melhorar nossa receita e garantir uma alocação mais eficiente no sistema. O desafio é grande, pois o sistema está pesado, com mais de R$ 1,6 bilhão em subsídios nos últimos quatro anos. Isso precisa ser ajustado e vai exigir comprometimento”, afirmou Almeida.

O vice-prefeito Renato Junior também esteve presente e reforçou a importância de ações rápidas e coordenadas na gestão da infraestrutura de Manaus, alinhadas às diretrizes do prefeito.

Arnaldo Flores enfatizou seu compromisso em melhorar a mobilidade e a qualidade do transporte público na cidade, buscando maior eficiência financeira e serviços de melhor qualidade para os usuários.

“Assumo o IMMU com o compromisso de atender às diretrizes do prefeito David Almeida: melhorar a mobilidade, o transporte coletivo, o trânsito e a relação custo-benefício do sistema. O objetivo não é aumentar custos para o usuário, mas reconquistar passageiros pela qualidade do serviço oferecido”, citou.

Com a nomeação de Arnaldo Flores, a Prefeitura de Manaus aposta em uma gestão técnica para enfrentar as dificuldades e promover mudanças estruturais no sistema de transporte e mobilidade urbana da cidade.

