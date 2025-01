Mais de 10 motocicletas oriundas de golpe milionário são apreendidas no AM

A Operação Linha Cruzada, deflagrada, na terça-feira (21), nos municípios de Pauini e Boca do Acre, apreendeu 14 motocicletas oriundas de golpe estimado em mais de R$ 1 milhão.

De acordo com policiais civis da 63ª DIP, as investigações apontam que um grupo criminoso que atua nas cidades de Boca do Acre e em Rio Branco, no estado do Acre, adquiriu motocicletas com financiamentos em aberto em instituições financeiras e revendedoras de automóveis, e as revendeu posteriormente por valores abaixo do mercado.

Conforme os policiais civis, em Pauini, 11 motocicletas foram apreendidas e mais três em Boca do Acre. Outras diligências foram realizadas para apreender as demais motocicletas que já foram identificadas.

Segundo os policiais civis, as investigações seguem para identificar os integrantes do grupo criminoso e parte dos trabalhos investigativos permanecem sob sigilo para não comprometer os resultados da operação.

