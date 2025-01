Senador Plínio Valério considera deixar o PSDB se fusão com o PSD for confirmada

O senador do Amazonas, Plínio Valério, filiado ao PSDB, declarou que pode deixar o partido caso seja confirmada uma fusão ou incorporação com o PSD, partido do senador Omar Aziz. A afirmação foi feita durante uma entrevista nesta segunda-feira (21).

“É perigoso para o PSDB. Estamos falando de uma desproporção enorme entre as bancadas. Além disso, o PSD tem um claro alinhamento com o governo Lula (PT), o que torna ainda mais difícil para mim me encaixar em um partido com essa posição,” disse o senador.

Plínio ainda classificou a fusão como uma “ameaça ao futuro do PSDB”, destacando que há uma diferença significativa entre as bancadas dos dois partidos. Atualmente, o PSDB conta apenas com ele no Senado, enquanto o PSD possui 15 senadores. Essa discrepância, segundo o senador, poderia enfraquecer a identidade política da legenda tucana.

O senador acredita que a fusão seria um risco de descaracterização do PSDB, já que a maior representatividade do PSD poderia absorver as pautas e valores que, a seu ver, distinguem os tucanos.

Plínio ressaltou ainda na entrevista que está acompanhando os desdobramentos do processo e reforçou sua posição contrária à iniciativa, considerando a possibilidade de buscar outro caminho político caso a união entre as legendas avance.

A possível incorporação entre os partidos foi apresentada pelo Estadão no início deste ano.

Na semana passada, em outra entrevista, Plínio afirmou que não se considera bolsonarista, mas se alinha com pautas da direita, o que indica que a filiação ao Partido Liberal (PL) seria uma possibilidade.

Apesar de destacar sua boa relação e amizade com Omar Aziz, o senador acredita que, caso a fusão ou incorporação se concretize, ele não se “encaixaria” no novo partido. Plínio apontou como fatores decisivos a desproporção entre as bancadas no Senado e o alinhamento do PSD com o governo Lula (PT). O parlamentar afirmou que aguardará a definição do cenário antes de tomar uma decisão sobre sua permanência ou saída do PSDB.

Plínio Valério também revelou que tem dialogado com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, sobre as negociações entre as duas siglas. Segundo o senador, o partido realizará consultas às bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado antes de cravar a fusão ou incorporação.

