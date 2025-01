Hospital do Coração Francisca Mendes terá 38% da capacidade ampliada

O Governo do Amazonas ampliará em 38% a capacidade da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), referência em doenças cardíacas na Região Norte. O projeto prevê a criação de 57 novos leitos, incluindo 30 para a UTI, além de melhorias em hemodinâmica, fisioterapia, recepção, laboratório, cobertura e heliporto. O governador Wilson Lima visitou a unidade nesta quarta-feira (22), entregou novos equipamentos.

Desde 2019, investimentos reduziram o tempo de espera por cirurgias cardíacas pediátricas e neonatais, tornando o hospital referência na região. A obra, que conta com R$ 43 milhões em investimentos e deve ser concluída em 2026, inclui a ampliação dos leitos, passando de 31 para 61 na UTI e de 116 para 143 leitos clínicos, totalizando 204. O hospital também moderniza áreas estratégicas, como a sala de ressonância, que recebeu um novo aparelho de ressonância magnética, o primeiro da rede pública do Amazonas, e melhorias na infraestrutura.

No segundo pavimento, a sala de hemodinâmica foi reestruturada com a instalação de novos aparelhos. A ampliação permitirá dobrar a capacidade de cirurgias cardíacas, beneficiando pacientes da Região Norte e países da Amazônia Legal.

*Além das obras, o governador entregou equipamentos como uma ressonância magnética cardíaca, que realizará 150 exames mensais, e um novo aparelho de hemodinâmica, ampliando em 50% a capacidade de cateterismos e angioplastias. Com esses investimentos, espera-se reduzir ainda mais as filas de espera e consolidar o hospital como referência no tratamento de doenças cardíacas.

