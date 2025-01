Criminosos executam homem a tiros em mercadinho na Alvorada

Na noite desta quarta-feira (22), Hernandes Correia do Espírito Santo, de 41 anos, foi assassinado a tiros em um mercadinho localizado na Rua Antônio Figueiredo (antiga Rua Zero), no bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a polícia, dois suspeitos chegaram ao local em um veículo modelo Peugeot, desceram do carro e efetuaram vários disparos contra a vítima.

O crime ocorreu por volta das 18h30, de acordo com moradores da área. Testemunhas relataram que Hernandes era uma pessoa muito conhecida e querida na comunidade, sendo descrito como um homem de boa índole, que tinha boas relações com todos ao seu redor. A morte chocou a vizinhança, que lamentou profundamente o ocorrido.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já iniciou as investigações para apurar a motivação do crime e identificar os responsáveis.

