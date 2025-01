VÍDEO: Bispa diz que não se desculpará com Trump após pedir misericórdia para imigrantes

A bispa Mariann Edgar Budde, ao ser questionada sobre seu sermão durante a cerimônia de posse de Donald Trump, afirmou: “Não vou pedir desculpa por pedir misericórdia para os outros”. Ela explicou que sua mensagem, que criticou os decretos do presidente contra a comunidade LGBTQ+ e migrantes, gerou ameaças de morte, mas reforçou que as verdadeiras vítimas são as pessoas que temem ser deportadas ou não podem viver suas identidades com segurança.

“As pessoas reais em perigo são os jovens que enfrentam ataques e até riscos suicidas”, declarou. Budde também destacou que, apesar das críticas de Trump, que a chamou de “esquerdista radical”, ela não nutre ódio. “Eu me esforço para não odiar ninguém”, afirmou.

A cerimônia foi realizada na Catedral Nacional de Washington, onde a bispa liderou o culto em celebração à posse de Trump, e ela reforçou, em seu discurso, a necessidade de misericórdia para com todos, citando crianças LGBTQ+ em famílias de diferentes orientações políticas.

Mariann Budde, de 65 anos, é bispa episcopal de Washington é líder espiritual de 86 congregações episcopais e 14 escolas da região na capital americana.

