Vasco busca primeira vitória no ano em Manaus, contra o Madureira

O Vasco da Gama já está em Manaus para enfrentar o Madureira pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca. A partida acontece às 20h30 (horário de Manaus) desta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, e marca a estreia do time principal do Cruzmaltino na temporada. A delegação desembarcou na noite de quarta-feira (22) na capital amazonense.

Até aqui, o Vasco disputou as três primeiras rodadas da Taça Guanabara com um time alternativo. Na estreia e na terceira rodada, empate em 1 a 1 contra Nova Iguaçu e Boavista, respectivamente. Na segunda rodada, o Cruzmaltino ficou no 0 a 0 com o Bangu. O time teve o o comando do técnico do Sub-20 do clube, Ramon Lima

Sendo assim, a Arena da Amazônia pode ser palco da primeira vitória do Gigante da Colina em 2025. E para isso, o Vasco vem a campo com o que tem de melhor. De acordo com Fábio Carille, novo treinador do Cruzmaltino, a partida contra o Madureira será o primeiro teste do time principal, que deve ter nomes como Leo Jardim, Lucas Piton, Coutinho e Vegetti, além das novidades Tchê Tchê e Lucas Oliveira.

“Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo. Que vocês possam ir apoiar e nos ajudar dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. O apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início”, disse o técnico Carille, que faz seu primeiro jogo vestindo as cores do Vasco.

Técnico Fábio Carille estreia no Vasco em Manaus. Foto: Divulgação/CRVG

Tabela

Os quatro grandes do Rio não começaram bem a Taça Guanabara e estão entre os últimos cinco colocados. O Vasco ocupa a nona colocação, com três pontos, e está fora das zonas de classificação para a Taça Rio (5º ao 8º) e para as semifinais do Carioca (1º ao 4º). O Madureira, por sua vez, está na quinta colocação, com quatro pontos, e pode entrar dentro do grupo de classificação às semifinais com a vitória.

Na próxima rodada, o Vasco recebe a Portuguesa, no domingo (26), em São Januário, às 20h (de Manaus). O Madureira encara o Fluminense, também no domingo, mas às 15h.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱