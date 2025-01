Prefeito entrega Cras União revitalizado e anuncia a construção de mais três unidades

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) União, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da capital, foi entregue a população manhã desta quinta-feira (23). A unidade passou por um processo completo de revitalização.

Durante a entrega da unidade, o Prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a construção de mais três novas unidades para as zonas Norte e Oeste da capital.

“São 25 estruturas de assistência social que nós temos entre Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Das 25 estruturas, só falta entregar mais uma, porque as demais são prédios novos, então mais de 90% de toda a estrutura que nós temos, hoje, na cidade, foi mudada, transformada, ampliada e reformada pela Prefeitura de Manaus nos últimos quatro anos. Inclusive, com emenda do deputado federal Marcelo Ramos”, disse o chefe do Executivo municipal, David Almeida.

Na ocasião, o prefeito informou que um dos apontamentos diagnosticados pelos estudos da reforma administrativa incluía a unificação dos cadastros de benefícios da Prefeitura de Manaus, como o Cadastro Único, o “Minha Casa, Minha Vida”, o programa Leite do Meu Filho, entre outros. Anunciou, ainda, a construção de novas unidades e a realização de busca ativa e acompanhamento familiar.

“Nós vamos abrir mais três Cras na cidade de Manaus, para atender melhor a população e ampliar os nossos serviços e os nossos espaços. Portanto, é dessa forma que nós temos trabalhado. E agora, com o secretário Saullo Vianna, nós vamos unificar os nossos cadastros de atenção da Prefeitura de Manaus; o ‘Leite do Meu Filho’ vai sair da Secretaria de Saúde e vai para a Assistência Social, vai estar sob o ‘guarda-chuva’ da assistência social e, dessa forma, nós vamos melhorando. Além de, a partir de agora, realizarmos busca ativa das pessoas que precisam de auxílios e de ajuda”, destacou o prefeito David Almeida.

Melhorias

As obras contemplaram a modernização das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de lógica, além de pintura e reparos estruturais. O gestor da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Saullo Vianna, reafirmou o compromisso da gestão com a qualificação do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Assumi um compromisso com a população da cidade de Manaus e, juntamente com a nossa secretaria, a Semasc, que é cheia de pessoas extremamente dedicadas, técnicos comprometidos, muito qualificados, que já fazem um excelente trabalho, agora vamos trabalhar focado em planejamento estratégico, para poder fazer ações, para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa rede de atenção e de proteção da assistência social”, disse Saullo Vianna.

A entrega do Cras União marca a continuidade de um trabalho iniciado em junho de 2022, por meio de emendas parlamentares, no valor de R$ 5 milhões, destinadas pelo então deputado federal Marcelo Ramos. Até o momento, 17 unidades de assistência social, incluindo duas unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), já passaram por revitalização na capital amazonense.

*Com informações da assessoria

Prefeitura reforça ações de assistência às famílias afetadas por deslizamento no Redenção

Prefeitura de Manaus divulga o resultado da seleção para as vagas nas creches municipais

Prefeitura se prepara para asfaltar pela primeira vez comunidade do Livramento

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱