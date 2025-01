NWADV se prepara para as transformações do mercado jurídico

De olho no futuro do mercado jurídico, a Nelson Wilians Advogados (NWADV) investe em inovação, governança e qualificação técnica para se consolidar como um dos principais escritórios full service do Brasil.

A empresa acompanha as tendências para 2025, destacadas pela Thomson Reuters, que incluem a adoção de novas tecnologias, modelos de negócio, especialização de equipes e adaptação às estruturas regulatórias.

Com mais de 25 anos de atuação, a NWADV adotou uma estratégia de crescimento que contempla a formação de núcleos especializados nas mais variadas áreas do Direito, como empresarial, trabalhista, tributário, societário, penal estratégico, imobiliário, agronegócio e LGPD.

A estrutura atual reúne 29 unidades em operação, com 1,1 mil advogados presente em todas as capitais e cidades estratégicas do interior do país, incluindo Manaus, além de representações em mercados-chave da América Latina, América do Norte e Europa.

A nova fase da NWADV

No ano passado, o escritório registrou um aumento de 47% no faturamento. O ritmo de expansão tem como um dos pilares a formação de times comandados por referências nacionais nos mais diversos setores de operação.

Recentemente, nomes como Leandro Mirra (Agronegócio e Imobiliário), Luana Rosa (M&A e Direito Societário), Alberto Carbonar (Relações Governamentais) e Emanuela Mendes (Tributário) passaram a integrar o quadro societário da NWADV.

A lista de novos sócios ainda inclui especialistas como Márcio Coutinho (Direito Eleitoral e Direito Público), Thais Franciulli Ferreira (Serviço e Núcleo Bancário), Lucy Fátima Estanqueiro (Serviço e Núcleo Jurídico Próprio), Mariana M. Serafim (Serviço e Núcleo Tributário Estratégico), João Carlos Salles de Carvalho (Núcleo Jurídico Próprio), Thiago Augusto V. Rodrigues (Serviço e Núcleo Trabalhista) e Deiziane A. de Araújo (Serviço e Núcleo Bancário).

Na frente de transformação digital, o escritório vem implantando um importante projeto de modernização com a introdução de soluções tecnológicas orientadas pela otimização de processos e pela velocidade de respostas às demandas de seus parceiros.

“Estamos vivenciando um novo tempo, marcado por um compromisso renovado com a excelência e a inovação. Nosso foco em tecnologia é essencial para proporcionar uma experiência diferenciada aos nossos clientes”, diz Fernando Cavalcanti, vice-presidente da NWADV.

O reforço da estrutura interna de governança é outro ponto destacado por Cavalcanti. “Estamos implementando as melhores práticas em todos os níveis, desde a gestão interna até a prestação de serviços, com foco na eficiência, transparência e na satisfação de nossos contratantes. Este é um momento de transformação, em que cada decisão é tomada com o futuro em mente”, afirma.

Em meio a esses movimentos, o executivo também aponta o desenvolvimento de novas áreas de atuação, como o núcleo de Relações Governamentais da unidade de Brasília.

Também conhecido como advocacy, o serviço tem se revelado um fator cada vez mais crucial para organizações que precisam lidar com a complexidade de setores altamente regulados, promovendo interações mais dinâmicas e assertivas com órgãos governamentais, reguladores e legisladores.

Paralelamente, o escritório vem mantendo o foco no desenvolvimento técnico de sua equipe, investindo constantemente em programas de qualificação e ferramentas de aprendizado para capacitar seu time diante dos novos desafios do panorama jurídico brasileiro.

“Estamos implementando as melhores práticas em todos os níveis, sempre com foco na eficiência, transparência e na satisfação do cliente”, conclui Cavalcanti.

*Com informações da assessoria

