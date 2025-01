‘Meu desejo é ser candidato ao Senado’, diz Marcelo Ramos sobre 2026

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), nesta quinta-feira (23), em entrevista ao Em Tempo falou sobre seus planos para as eleições de 2026. Ramos destacou que, embora disputar as eleições não seja uma prioridade no momento, ele está disposto a contribuir para fortalecer o projeto do presidente Lula (PT).

“Disputar eleições hoje não é uma prioridade na minha vida, mas tenho uma missão de vida que é servir ao povo do Amazonas e um compromisso de ajudar o projeto do presidente Lula. Diante disso, posso sim disputar as eleições de 2026”, afirmou.

Marcelo Ramos também revelou seu desejo de disputar uma vaga no Senado, mas reforçou que sua prioridade é ajudar a consolidar o projeto político do presidente.

“Meu desejo é ser candidato ao Senado, mas, como disse, minha prioridade é fazer o que for melhor para fortalecer o projeto do presidente Lula”, declarou.

Em relação à corrida pelo governo do Amazonas, Ramos explicou que a base aliada do presidente Lula, na “ordem natural das coisas”, deve apoiar a candidatura do senador Omar Aziz ao governo. No entanto, ele comentou sobre a possibilidade de o PT ocupar o cargo de vice-governador, algo que ainda dependerá das negociações entre os partidos.

“Vice é algo que depende do candidato a governador e das composições partidárias. O PT, por ser o partido do presidente e por ter o maior tempo de televisão, tem que ter lugar na chapa majoritária e a vice é uma possibilidade para o partido. Mas é muito cedo para falar de vice”, afirmou.

Além disso, Ramos ressaltou a necessidade de o PT trabalhar em uma aliança sólida para as eleições de 2026, com foco em reverter os resultados negativos em Manaus nas eleições de 2022.

“O PT deve se concentrar em montar uma boa aliança que reverta o resultado negativo em Manaus de 2022, montar uma chapa de deputado federal que alcance o cociente eleitoral (em 2022 não alcançou) e fortalecer a chapa de deputado estadual para fazer dois estaduais”, explicou.

Ramos também comentou sobre a possibilidade de formar uma chapa majoritária com o senador Omar Aziz (PSD) nas eleições estaduais. Em resposta a um seguidor nas redes sociais, na terça-feira (21), ele explicou que a composição dependerá de uma análise estratégica e de negociações com os aliados políticos.

“Essas composições levam em conta questões partidárias e a base de apoio ao candidato. Em política, é preciso avaliar o que fortalece mais o projeto”, disse Ramos.

A possibilidade de Marcelo Ramos abrir mão de sua pré-candidatura ao Senado também foi levantada, caso isso seja mais vantajoso para fortalecer a aliança política.

Ramos destacou que as definições sobre a composição majoritária dependerão do equilíbrio entre os partidos envolvidos, como o PSD, o PT e o MDB.

