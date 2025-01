Condenado por estupro de adolescente PcD em Manaus era amigo da família

Um homem de 52 anos, condenado por estupro de vulnerável contra uma Pessoa com Deficiência (PcD) foi preso na quarta-feira (22), em Manaus. A vítima, do sexo masculino, tinha 17 anos na época do crime, praticado em 2012.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, o crime ocorreu no dia 13 de maio de 2012 e o homem foi flagrado pela irmã da vítima praticando coito anal contra ela.

“Consta nos autos que o homem era uma pessoa próxima da vítima e de sua família e tinha livre acesso à residência. No dia do crime, ele entrou no imóvel quando os familiares haviam saído e a vítima estava sozinha em casa e se aproveitou da oportunidade para praticar o crime”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, o crime foi denunciado à polícia, à época, e o autor foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), que decidiu pela sua sentença penal condenatória.

“Na data de ontem, a equipe policial diligenciou ao endereço do autor, no bairro Novo Aleixo, zona norte, e efetuou a prisão dele. Ele foi conduzido à Depca para os procedimentos e passará por audiência de custódia”, disse a delegada.

O homem foi condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

