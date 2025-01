Casais LGBT+ celebram união após Tailândia aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo

Centenas de casais LGBTQIAP+ oficializaram sua união nesta quinta-feira (23) em Bangkok, na Tailândia, marcando o primeiro dia de vigência da lei que lhes concede os mesmos direitos de casais heterossexuais.

Com isso, a Tailândia se torna o primeiro país do sudeste asiático a autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o terceiro no continente asiático, depois de Taiwan e Nepal. As primeiras a receberem o certificado foram Sumalee Sudsaynet, de 64 anos, e Thanaphon Chokhongsung, de 59, após 15 anos aguardando pela legalização da união entre pessoas do mesmo sexo.

Além delas, outros 300 casais LGBTQIAP+ devem participar de uma cerimônia coletiva organizada pelo grupo Bangkok Pride e por autoridades da capital do país.

A Parada LGBTQIAP+ é um dos eventos que mais atrai turistas na Tailândia, mas o país só autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo após um projeto de lei ser aprovado no legislativo do país. O projeto de igualdade matrimonial alterou o Código Civil e Comercial para substituir as palavras “homens e mulheres” e “marido e mulher” por “indivíduos” e “cônjuges”.

Essa mudança abre acesso a direitos legais, financeiros e médicos plenos para casais LGBTQ+.

*Com informações do SBT NEWS

