Mercado imobiliário inicia 2025 em ritmo acelerado

O setor imobiliário no Amazonas demonstra um início de ano promissor em 2025, impulsionado por lançamentos estratégicos e a expectativa de superar o desempenho de 2024, quando as vendas ultrapassaram a marca de R$ 1,696 bilhão.

O principal lançamento de janeiro deste ano foi o Vista das Orquídeas, da MRV, um empreendimento com 540 unidades próximo ao Parque Mosaico, no bairro Planalto. O gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes, destacou a importância do lançamento para Manaus.

“Esse empreendimento não é apenas mais um projeto; é uma oportunidade para milhares de famílias saírem do aluguel e conquistarem um lar próprio. Estar inserido no Minha Casa Minha Vida torna o Vista das Orquídeas ainda mais acessível, garantindo condições especiais de financiamento para os compradores”, afirmou Lopes.

Principal lançamento de janeiro deste ano foi o Vista das Orquídeas Foto: Divulgação

O Vista das Orquídeas atende a uma demanda crescente por moradias modernas e acessíveis, especialmente entre jovens casais e famílias. Com subsídios de até R$ 55 mil, o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida facilita a aquisição do primeiro imóvel, contribuindo para a redução do déficit habitacional na região.

Outro destaque do setor é a valorização de bairros como Vieiralves, Adrianópolis e Ponta Negra, que têm atraído investimentos devido à sua infraestrutura consolidada e localização estratégica. Esses bairros são conhecidos pela alta demanda por imóveis de médio e alto padrão, refletindo a tendência de crescimento urbano e econômico de Manaus.

Empreendimentos

Lumi Vieiralves By Housi é um exemplo de empreedimento moderno no mercado imobiliário Foto: Divulgação

O diretor administrativo da Patter Incorporadora, Sérgio Avelino Filho, comentou sobre a tendência de empreendimentos que incorporam tecnologia e serviços personalizados.

“Com a crescente procura por praticidade e tecnologia, empreendimentos como o Lumi Vieiralves By Housi são tendências modernas no mercado imobiliário, indo além do tradicional. Empresas como a Patter Incorporadora especializam-se em criar um ecossistema de serviços que fidelizam os seus investidores. Está além do empreendimento”, explicou Avelino.

A presença de parceiros confiáveis e experientes também se mostrou fundamental para o sucesso no mercado imobiliário. O diretor-executivo da Patter Incorporadora, Paulo Xavier, ressaltou a importância das empresas imobiliárias oferecerem serviços exclusivos.

“Na Patter Incorporadora, criamos um ambiente no qual o investidor recebe mais do que o bem imobiliário adquirido. Ele tem acesso a serviços exclusivos oferecidos pela Patter, seguramente um diferencial no Amazonas”.

Com o contínuo crescimento do setor, o mercado imobiliário no Amazonas apresenta um cenário promissor para investidores que buscam diversificar suas carteiras e para moradores em busca de qualidade de vida.

