Bolsonaro diz que Michelle tem chance de vencer eleição em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) considerou a possibilidade de lançar sua esposa, Michelle Bolsonaro, como candidata à Presidência em 2026 e assumir o cargo de ministro da Casa Civil caso ela vença. Em entrevista à CNN nesta quinta-feira (23), Bolsonaro afirmou não ver problemas na ideia, mencionando uma pesquisa do Paraná Pesquisas que coloca Michelle com potencial de competir de igual para igual com Lula. “Ela tem chances, e se ela me colocar como ministro, pode ser”, disse ele.

Bolsonaro também falou sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), destacando suas qualidades como articulador político e afirmando que ele seria um bom candidato. Além disso, o ex-presidente avaliou positivamente o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que demonstrou interesse em disputar a presidência. No entanto, sugeriu que ele começasse pelo Senado para ganhar mais experiência política.

Sobre as eleições de 2026, Bolsonaro reafirmou seu desejo de retornar ao poder, alegando paixão pelo Brasil. Ele comparou a ausência dele em uma eleição à situação da Venezuela, onde líderes da oposição foram barrados de concorrer. Apesar de estar inelegível até 2030, Bolsonaro avalia outros nomes na direita, como Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo) e Ratinho Junior (PSD), afirmando que são bons gestores, mas precisam de mais apoio popular.

Na entrevista, Bolsonaro também abordou a questão do plano de assassinato contra ele e outras autoridades, desmentindo qualquer envolvimento e dizendo que as informações não passavam de especulação. Em relação ao PL da Anistia, voltou a defender que o Congresso aprove a lei para anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, comparando com o caso dos EUA, onde o presidente Trump perdoou manifestantes do Capitólio.

Sobre sua negativa de retorno ao Brasil após ter seu passaporte retido pelo STF, Bolsonaro declarou: “Eu não vou fugir do Brasil. Eu poderia ter ficado nos EUA, mas voltei ciente dos riscos.” Ele lamentou não ter ido à posse de Donald Trump e destacou que sua ausência teve mais repercussão do que sua presença teria.

Essa versão mantém o conteúdo relevante e condensa as informações, tornando o texto mais direto e fluido.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱