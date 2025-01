Bomba é encontrada em quintal de casa no São Jorge

Uma bomba foi encontrada, na tarde desta quinta-feira (23), no quintal de uma residência localizada no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus. O dono da casa, Eloy Rabelo, que cuida de animais de rua, estava realizando uma reforma no imóvel, feita de madeira, devido aos danos causados pelas chuvas da semana anterior. Durante a obra, ele estava cavando o terreno quando encontrou o artefato.

Em entrevista, Eloy relatou que ao cavar um buraco no local, próximo à sua casa de alvenaria, algo começou a brilhar, o que o levou a retirar o objeto da terra. “Quando brilhou, eu bati a mão no buraco e puxei. Era uma bomba”, contou o morador.

Imediatamente, ele procurou orientação com vizinhos, que sugeriram que ele chamasse a polícia. Após ligar para o Corpo de Bombeiros, Eloy foi informado de que os bombeiros não poderiam agir e deveria acionar a polícia. Ele então fez a chamada, e a Polícia Militar foi até o local.

Eloy explicou ainda que, ao perceber o perigo do artefato, decidiu se afastar e deixar a bomba em um beco, alertando a todos para não se aproximarem.

O morador afirmou que a bomba parece ser antiga, possivelmente um artefato de guerra, e que já estava deteriorada. “Ela é antiga, tem uma data lá, é uma bomba do tipo antepato”, afirmou.

O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), especializado em desativar artefatos explosivos, foi acionado para garantir a segurança e desarmar a bomba. A situação gerou grande preocupação na comunidade, e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.

