Polícia procura assaltante que tocou o terror na linha 602, em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) um homem que assaltou um ônibus do transporte coletivo no dia 18 de janeiro deste ano, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do NURRC, o homem entrou no ônibus da linha 602 se passando por passageiro e ameaçou a cobradora do transporte público com uma faca e anunciou o roubo.

“O indivíduo roubou os valores do caixa do transporte público e, em seguida, fugiu do coletivo. Antes de sair, ele chegou a a pedir desculpas à cobradora. Com a divulgação das imagens do fato, solicitamos a colaboração da população para que possamos identifica-los e efetuar a sua prisão”, explicou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre a identidade do suspeito, que as repasse para os números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do NURRC, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

