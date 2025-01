Vegetti marca no fim e Vasco vence o Madureira por 2 a 0 na Arena da Amazônia

Mais de 17 mil torcedores acompanharam a primeira vitória do Vasco no Campeonato Carioca de 2025

Foi em Manaus que o Vasco da Gama conquistou a primeira vitória na temporada de 2025. Na noite desta quinta-feira (23), o Cruz-maltino venceu o Madureira por 2 a 0, pela quarta rodada da Taça Guanabara, na Arena da Amazônia. Paulinho e Vegetti marcaram os gols. O resultado alçou o time de Fábio Carille para a quinta colocação, com seis pontos.

Na quinta rodada, o Vasco enfrenta a Portuguesa, às 20h (horário de Manaus), de domingo (26), em São Januário. O Madureira, por sua vez, estacionou na 10ª colocação com quatro pontos e agora encara o Fluminense, às 15h (de Manaus), em Cariacica (ES).

Após a partida, o técnico Fábio Carille falou sobre a sensação de defender as cores do Vasco da Gama. A partida contra o Madureira, em Manaus, foi a primeira partida do treinador no Cruz-maltino.

“Hoje teve a ansiedade, aquele ‘friozinho’ na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco. Eu estou muito feliz, é um clube muito gostoso de trabalhar, é um clube que é muito acolhedor. Me senti em casa desde o primeiro dia”, definiu Carille.

Os gols

O primeiro gol da noite saiu dos pés de Paulinho. Aos 21 minutos da primeira etapa, o reforço Tchê Tchê, no jogo de estreia com a camisa do Vasco, deixou Paulinho na cara do gol e o camisa 18 abriu o placar.

Já no segundo tempo, na reta final da partida, o atacante Vegetti deixou o dele. ‘Pumita’ Rodríguez recebeu pela direita e cruzou na medida para o argentino cabecear firme e fechar o placar nos acréscimos. Gol do ‘Pirata’ e três pontos na conta do Vasco.

Público

A partida entre Vasco e Madureira marcou a estreia do time principal do Cruz-maltino. Apesar disso, o público deixou a desejar e registrou 17.240 presentes – a Arena da Amazônia tem capacidade para mais de 44 mil pessoas. A renda foi de R$ 2.512.712,00. A quesito de comparação, quando o Vasco enfrentou o Audax, em fevereiro de 2024, no mesmo estádio, o público foi de 21.955 pessoas.

