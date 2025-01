Vaza planilha secreta com críticas e elogios a influenciadores; confira

Uma simples planilha parou as redes sociais nesta quinta-feira (23), gerando grande repercussão por conter críticas e elogios de pessoas que supostamente trabalharam com influenciadores brasileiros.

A “Planilha dos Influenciadores”, como foi intitulada, reúne centenas de nomes e relatos que variam entre experiências positivas e negativas, com destaque para:

Estrutura da Planilha : Data e hora da resposta Nome do influenciador @ do influenciador Nota de 1 a 10 Ano de colaboração Relato da experiência Dicas para os colegas

Anônimo e Secreto:

O formulário foi anônimo, garantindo que os avaliadores não fossem identificados, e foi criado por publicitários que compartilharam a planilha com profissionais do mercado de marketing digital e influências.

Os Influenciadores Bem Avaliados : Juliette : Nota 10, considerada profissional exemplar, destacando seu comprometimento e energia positiva. Iza : Notável pela pontualidade e carisma. Sabrina Sato : Também avaliada com 10, elogiada pela disposição e empatia. Ary Fontoura : Recebeu elogios por sua flexibilidade e qualidade no trabalho. Gil do Vigor : Embora tímido no início, conquista a todos com simpatia e atenção aos detalhes, recebendo uma avaliação excelente.

Críticas a Influenciadores Menos Avaliados : Álvaro : Apontado por atrasos nas entregas publicitárias, embora seu retorno financeiro para marcas seja positivo. Gkay : Frequentemente mencionada com a nota mínima, é criticada por descumprir compromissos, com algumas fontes dizendo “feche os olhos e vá”. Malu Borges : Descrita como “insuportável” por alguns, com a recomendação de “paciência e sabedoria” para lidar com ela e sua mãe.

Repercussão e Proibição de Respostas:

Após a viralização, o formulário foi fechado, e a planilha não aceita mais respostas. O volume de informações, com quase 400 respostas, chamou a atenção pela quantidade e pelo impacto nas redes sociais.

Influenciadores se pronunciam

A influenciadora Malu Borges reagiu aos comentários sobre sua participação na “Planilha dos Influenciadores”, destacando que valoriza o feedback, mesmo sendo anônimo. “O que mais me tranquiliza é que ninguém falou de mim como pessoa, apenas como profissional”, afirmou em vídeo.

Álvaro, por sua vez, também comentou as críticas, optando por focar nos aspectos positivos. “Escolhi dar destaque ao lado bom e seguir minha vida”, declarou.

Repercussão

O debate sobre a “Planilha dos Influenciadores” continua gerando repercussão no X (antigo Twitter). Usuários da plataforma discutem o profissionalismo e a competência dos influenciadores digitais, com opiniões divergentes sobre o conteúdo do documento.

Enquanto isso, outros internautas estão se divertindo com o vazamento: “Acabei de encontrar a planilha dos influenciadores, tem mais de 100 páginas, vou me entreter muitooooo”, escreveu um.

A discussão também gerou reflexões mais profundas sobre o mercado de influências. “Essa tal planilha dos influenciadores, zero surpresa. Gente, é só olhar os conteúdos que essa galera produz. Agora, Nah Cardoso, Manu Gavassi, Brino, Gil do Vigor, entre outros, são pessoas legais mesmo”, comentou um internauta, destacando alguns nomes como exemplos positivos.

