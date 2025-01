Prouni 2025: Inscrições abertas para mais de 7,7 mil bolsas no Amazonas

As inscrições para o Prouni 2025 começam hoje, sexta-feira (24), e seguem até 28 de janeiro. Estão disponíveis 7.797 bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior no Amazonas, com opções de bolsas integrais e parciais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal Acesso Único.

O programa oferece bolsas de estudos parciais e integrais em faculdades particulares. De acordo com o Ministério da Educação, os cursos com maior número de vagas são Administração, Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis e Educação Física.

Para se inscrever, os candidatos devem ter feito o Enem em 2023 ou 2024, alcançado pelo menos 450 pontos nas provas e não zerado a redação. Além disso, é necessário atender aos requisitos de renda familiar e outras condições previstas no edital.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 4 de fevereiro, com a segunda chamada marcada para 28 de fevereiro.

