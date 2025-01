Manaus ganha primeira sala de cinema dentro de Aldeia Indígena

O Estado do Amazonas vai ganhar sua primeira sala de cinema dentro de uma aldeia indígena. A sala do projeto “Cine Aldeia”, contemplado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), da Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), será inaugurada no sábado (1), às 17h, na aldeia indígena Inhaã-bé, localizada no Tarumã-Açu, região metropolitana de Manaus.

Durante o lançamento, oito curtas-metragens serão exibidos, permanecendo em cartaz nos primeiros meses de 2025. Além dos curtas, o “Cine Aldeia” estará lançando o documentário “Traços da Resistência”, dirigido e produzido pela produtora indígena e idealizadora do projeto, Thaís Kokama.

O diretor-presidente do Concultura, Tony Medeiros, destaca a importância da realização dos editais de cultura para a capital.

“O município de Manaus já realizou 100% do repasse financeiro da Lei Paulo Gustavo para os vencedores, assim, projetos como o “Cine Aldeia” podem ser postos em prática. A determinação do prefeito David Almeida é para que possamos acessar todas as zonas de Manaus, e assim estamos fazendo, com editais de cultura como a própria LPG e Pnab”, afirmou o presidente.

O “Cine Aldeia” é uma das primeiras salas de cinema de aldeias indígenas no país e a primeira na região Norte. Para Thaís, avanços como esse estão diretamente relacionados às novas oportunidades que surgiram nos últimos anos, por meio de editais para a cultura.

“Atualmente, a aldeia Inhaã-bé, mesmo após o isolamento causado pela Covid-19 e recentemente afetada pela seca no lago Tarumã-Açu, ganhou força com diversas ações culturais e, agora, com a nova sala de cinema, vemos mais uma fase positiva para nós, indígenas, ao sermos inseridos neste segmento cultural”, disse a produtora.

As pessoas interessadas em comparecer ao lançamento deverão pegar o transporte gratuito, às 16h, no porto da Prainha, localizado no Tarumã-Açu. O retorno de volta ao porto está marcado para as 18h.

O projeto “Cine Aldeia” foi um dos selecionados pelo Concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural – Audiovisual (Edital 004/2023), por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), da Prefeitura de Manaus, por intermédio do Concultura, com o apoio do Ministério da Cultura e do governo federal.

