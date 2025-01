Prévia do Galo de Manaus acontece neste sábado; confira programação

Evento acontece no Espaço Cultural Coração Blue, no Centro de Manaus

Os foliões manauaras podem curtir uma prévia do tradicional Galo de Manaus neste sábado (25), a partir das 16h, no Espaço Cultural Coração Blue, no Centro. As atrações Vanessa Auzier e Pororoca Atômica agitarão a festa com ritmos como Axé, Samba e Frevo.

Os ingressos custam R$ 15, mas quem comprou acesso à área VIP ou faz parte do grupo WhatsApp do bloco entra de graça, levando 1kg de alimento não perecível. O evento contará ainda com uma gastronomia variada, incluindo petiscos e bebidas personalizadas.

O Galo de Manaus 2025 acontece no 4 de março, no Sambódromo, com o tema “O Frevo e Capoeira”. O evento trará shows, trios elétricos, bandinhas de frevo, rodas de capoeira e mais.

A entrada ao Galo é gratuita, mas há opções pagas para quem busca mais conforto:

Área VIP Open Bar – R$ 150 (camisa oficial, copo personalizado e bebidas à vontade das 16h às 00h). Camarote Open Bar (25 pessoas) – R$ 5.000 (inclui geleira com bebidas, mesas e garçom exclusivo). Camarote sem Open Bar (25 pessoas) – R$ 2.500 (geleiira sem bebidas, rolha liberada para até 4 garrafas).

Ingressos podem ser comprados em Casa Galo, Lojas físicas (Via Uno, Raça Rubro Negra, Ótica Veja) ou online pelo internet.

