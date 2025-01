Cineclube Poranduba estreia com exibição de filmes no Petrópolis, em Manaus

Obras produzidas com apoio da LPG serão exibidas na Associação de Moradores do bairro Petrópolis

O Cineclube Poranduba estreia com uma circulação itinerante de exibição de filmes e rodas de conversa, na segunda-feira (27), às 19h, na Associação de Moradores do bairro Petrópolis, na rua José Florêncio, n. 930, na Zona Sul de Manaus.

A primeira edição do cineclube vai exibir as obras “Meu Herói”, do diretor Bruno Pereira, e “O Conto do Grand Café Tucumã”, do diretor Vinicius Tavares, ambos produzidos com apoio da Lei Paulo Gustavo (LPG).

A programação terá ainda a exibição do curta-metragem “Não Saia”, produzido durante oficina de cinema do projeto “Contos Curumins”, na Comunidade da Democracia, em Manicoré, a 332 quilômetros da capital.

Cineclube Poranduba

O Cineclube Poranduba surge com o intuito de fomentar a formação de público e, dessa forma, fortalecer a identidade cultural amazônida e a democratização e acesso à cultura, bem como gerar entretenimento, debates e estimular o pensamento crítico dos participantes.

A palavra “poranduba” tem origem tupi e significa história, notícia, ou pergunta. O termo é formando pela palavra “poro”, que significa “gente”, e “endu[ba]”, que significa “ouvir, sentir, perceber”.

Segundo o cineasta, Bruno Pereira, o cineclube é uma oportunidade da comunidade conhecer os realizadores audiovisuais locais e discutir questões abordadas nas obras audiovisuais.

“A importância do Cineclube Poranduba é plural, uma vez que o realizador audiovisual ele tem mais uma janela para exibir suas obras. O cineclube também fomenta público e vai chegar em camadas que normalmente não se chega e aí é a audiência conhecendo as obras dos realizadores audiovisuais locais”, afirmou.

Além de Pereira, o Cineclube Poranduba é integrado pelos cineastas e produtores audiovisuais André Diniz, Darlisson Ramoz, Elyel Bier, Francisco Santos, George Augusto, Kevin Rios e Vinicius Tavares.

Sinopses

Meu Herói: O grande de dia chegou para os alunos da comunidade ribeirinha de Tumbira. Todos apresentarão seu herói e o que ele pode fazer para acabar com a covid-19 e o garimpo que têm assolado as comunidades ribeirinhas. Niara apresentará um herói esquecido que deixará todos boquiabertos.

O Conto do Grand Café Tucumã: Amanda chega no Grand Café Tucumã para buscar uma misteriosa encomenda, porém, ela não pode sentar em uma das mesas que está reservada para uma cliente especial. Por que será?

Não Saia: Uma onda de desaparecimento de crianças no interior do Amazonas dita a regra da comunidade não saia de casa.

*Com informações da assessoria

