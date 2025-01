‘Ainda Estou Aqui’: Veja onde assistir em Manaus filme brasileiro indicado ao Oscar

Indicado ao Oscar 2025 em três categorias – Melhor Filme, Melhor Atriz e Filme Internacional – o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” está sendo exibido em alguns cinemas de Manaus.

O filme estrelado por Fernanda Torres é dirigido por Walter Salles e já arrecadou R$ 72,6 milhões desde a estreia, de acordo com a Comscore. Nesta última semana, o filme alcançou a marca de 3,5 milhões de espectadores no Brasil.

Fernanda Torres foi premiada no último dia 5, no Globo de Ouro, na categoria “Melhor Atriz”. Ela é a primeira brasileira a conquistar esse reconhecimento e agora busca fazer história no Oscar.

A produção, que é o primeiro longa original da Globoplay, promete emocionar ainda mais público até a cerimônia do Oscar, marcada para o dia 2 de março em Los Angeles, com apresentação do comediante Conan O’Brien.

UCI Cinemas

No Manauara Shopping, o filme brasileiro está sendo exibido diariamente às 20h45. A programação completa você encontra no link https://www.ucicinemas.com.br/Home/CinemaHorarios/12489?origem=filtro&c=29.

Já no Sumaúma Park Shopping, o filme é exibido na sessão das 21h40. A programação completa você encontra no link https://www.ucicinemas.com.br/Home/CinemaHorarios/12489?origem=filtro&c=24.

Cinépolis

No Millenium Shopping, o filme é exibido em três sessões: 16h15, 19h e 21h45. A programação completa e mais informações você encontra no link https://www.cinepolis.com.br/filmes/265940-ainda-estou-aqui/.

Já no Shopping Ponta Negra, o filme é exibido em apenas uma sessão: 21h45. Informações sobre o filme e valores são encontrados no site https://www.cinepolis.com.br/filmes/265940-ainda-estou-aqui/.

Multiplex

No Shopping Via Norte, o filme é exibido em apenas uma sessão: 18h30. Informações e ingressos são encontrados no site https://www.ingresso.com/cinema/multiplex-via-norte-manaus?city=manaus.

Certeplex

No Shopping Grande Circular, o filme é exibido na sessão: 18h30. Informações e ingressos são encontrados no site https://www.centerplex.com.br/cinema/grandecircular.html.

Cine Casarão

No Cine Casarão, o filme é exibido no horário de 14h40. Demais informações são encontradas no site https://www.ingresso.com/cinema/cine-casarao?city=manaus.

Kinoplex Amazonas

No Amazonas Shopping, o filme é exibido na sessão de 21h20. Demais informações são encontradas no site https://www.ingresso.com/cinema/kinoplex-amazonas?city=manaus.

*Com informações da assessoria

