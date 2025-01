Segurança Pública e Educação são principais destinos do 2⁰ Edital de Emendas ao AM

Segurança Pública, Educação e Saúde foram as áreas com maior número de propostas aprovadas no 2º Edital Participativo de Emendas Orçamentárias, criado pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM). Este ano, o processo foi revisado e ganhou mais robustez para distribuição de R$ 10 milhões em emendas para projetos aprovados mediante voto popular e critérios técnicos.

A segurança pública no Amazonas recebeu uma atenção especial com um total de R$ 2.380.000,00 em recursos. As emendas contemplam ações fundamentais para estrutura da Polícia Militar com o fortalecimento das unidades especializadas de policiamento no combate ao crime violento, aquisição de capacetes balísticos e binóculos de visão térmica, além de outros recursos destinados à compra de coletes balísticos flutuantes, essenciais para a segurança dos policiais.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também foi contemplado nos projetos para aparelhamento do laboratório de perícias em crimes ambientais do DPTC, implantação do departamento de Perícia Veterinária Legal no estado do Amazonas e atualização dos equipamentos do setor de informática forense da Secretaria de Segurança Pública.

Reforço em Ações de Saúde Pública e Assistência

A saúde foi outra área contemplada com investimentos significativos, somando R$ 3.740.000,00. As emendas vão beneficiar diversas instituições de saúde com projetos que visam o avanço em pesquisa, diagnóstico e assistência à população. Somente a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) terá acesso a R$ 400 mil para o desenvolvimento do ‘Fila Zero’, um aplicativo para monitoramento e redução das filas no sistema básico de saúde.

Entre os principais investimentos estão as propostas da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, para detecção de malária assintomática, Policlínica Codajás para o programa do pé diabético, a criação de um setor de cardiologia fetal no Hospital Universitário Getúlio Vargas e a formação de Conselheiros Distritais de Saúde Indígena pelo Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia).

Além disso, outras iniciativas incluem a reestruturação do serviço de ensino da Fundação Hemoam e o desenvolvimento de novas ferramentas para o tratamento de doenças como a leucemia.

Educação: Inovação e Inclusão no Ensino

A educação também foi beneficiada com um total de R$ 1.910.000,00, destinados a projetos inovadores que buscam integrar a tecnologia ao ensino e promover a inclusão no ambiente educacional. Entre os projetos que receberam recursos estão:

O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e o Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) receberão R$ 500.000.00 cada para o desenvolvimento de modelos de ensino para alunos com deficiência visual e auditiva, utilizando a biodiversidade amazônica e tecnologia de reconhecimento de imagens e a criação do 1º Planetário do Médio Solimões, uma importante ferramenta de ensino de ciências para os estudantes da região.

Esses recursos visam fortalecer o ensino básico e superior no Amazonas, com iniciativas que incluem a utilização de impressão 3D e inteligência artificial no ensino de ecologia, além de incentivar a pesquisa científica e tecnológica nas universidades do estado.

Compromisso com o Bem-Estar da População

O 2º edital de emendas do deputado Amom Mandel reflete o compromisso com o desenvolvimento e bem-estar da população amazonense. A destinação de recursos para segurança, saúde e educação visa melhorar a qualidade de vida e fortalecer as estruturas públicas, promovendo avanços significativos para o futuro do Amazonas. Com esses investimentos, o deputado reafirma seu compromisso de trabalhar para um estado mais seguro, saudável e educado para todos.

Tansparência em primeiro lugar

O Edital Participativo de Emendas Orçamentárias do Amazonas é uma iniciativa inédita criada pelo deputado federal Amom Mandel, que foi pioneiro no Estado ao implementar este processo, trazendo uma parte dos recursos para que o público decida a destinação das verbas. Para garantir a transparência todo o processo está disponível para consulta pública em: https://www.gabinetedoamom.com/emendas

*Com informações da assessoria

