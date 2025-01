Criança é sequestrada após falsas agentes de saúde doparem mãe

Uma criança de 1 ano e 7 meses foi sequestrada em Curitiba (PR) por falsas agentes de saúde na quinta-feira (23).

As mulheres foram até a casa da família, em uma comunidade na periferia da cidade, e alegaram que a criança precisava fazer exames. A mãe, confiando na história, acompanhou as supostas profissionais de saúde no veículo.

Durante o trajeto, as mulheres doparam a mãe da bebê. Elas pediram que a mulher colocasse a filha na cadeirinha de segurança, no banco de trás do carro. Quando a mãe desembarcou para ajeitar a criança, as sequestradoras aceleraram o veículo e fugiram com a bebê, identificada como Eloá Pietra Almeida dos Santos.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram o carro usado no sequestro. No entanto, a polícia acredita que as suspeitas tenham trocado de veículo durante a fuga. Moradores da comunidade relataram que um carro semelhante e uma das suspeitas foram vistos dias antes na área, possivelmente buscando informações sobre mães e crianças.

As autoridades seguem investigando o caso para localizar a criança e prender as responsáveis pelo crime.

*Com informações do SBT News

