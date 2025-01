Técnica de enfermagem é presa por desviar medicamentos de hospital particular em Manaus

A técnica de enfermagem Ferla Gabrielly de Almeida Batista dos Santos, de 34 anos, foi presa, nesta sexta-feira (27), acusada de roubar medicamentos de um hospital particular da cidade e, posteriormente, vendê-los.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, as investigações começaram após uma denúncia formalizada por um representante do hospital.

“Durante as investigações, constatamos que Ferla Gabrielly subtraía medicamentos do hospital e os revendia. Durante as diligências, encontramos na residência dela uma grande quantidade de medicamentos e substâncias de uso hospitalar. Além disso, identificamos que ela realizava a venda desse material pela internet, o que permitiu que nossa equipe chegasse até a autora”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, Ferla Gabrielly foi presa em flagrante no bairro Centro, na zona sul de Manaus. A mulher confessou o crime e relatou, em depoimento, que agia sozinha durante o expediente de trabalho, colocando os medicamentos furtados dentro de sua mochila.

Flagrante

Ferla Gabrielly foi autuada pelos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas. Ela será encaminhada para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

FOTOS: Divulgação/PC-AM.

